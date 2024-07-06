Стало известно, где задержали экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали ночью 6 июля в его доме в селе Сергокала. Об этом сообщил председатель ОНК республики Шамиль Хадулаев.

По его словам, чиновника сразу увезли в Махачкалу.

Омарова задержали по подозрению в совершении экономических преступлений. Источник РИА Новости уточнил, что речь идет об отмывании денег.

Накануне чиновник вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство. Он также является отцом двух боевиков, устроивших теракт в Дагестане 23 июня. На допросе он признавался, что в течение нескольких лет знал об исповедовании его сыновьями ислама радикального толка (ваххабизма).

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Произошла также перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее женам арестованных братьев Омаровых в Дагестане разрешили передать им вещи.