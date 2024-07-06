В Роспотребнадзоре оценили риски распространения чумы в РФ

Риски распространения чумы на территории РФ исключены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Таким образом представители службы прокомментировали сообщения о вспышке бубонной чумы в США.

«В России <...> проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территорию страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы», — говорится в заявлении.

Кроме того, из заявления следует, что сейчас в РФ имеется достаточное количество вакцин от этого инфекционного заболевания. Также в стране есть зарегистрированные диагностические препараты и тест-системы для выявления зараженных.

5 июля газета The Sun сообщила, что сразу в трех американских штатах выявили вспышки бубонной чумы. Очаги инфекции зафиксировали в сельской местности в штатах Орегон, Аризона и Колорадо.

По информации издания, специалисты пока не установили источник болезни. Обычно она передается через укусы блох и инфицированных животных. Но врачам пока не удалось выяснить, как заразился неназванный житель штата Колорадо. После проведения ряда анализов ученые предположили, что инфекцию могли разнести белки.

Ранее на Украине обнаружили туши свиней, зараженных африканской чумой.