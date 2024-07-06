Российская пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка

В Калининграде пожилая женщина запустила фейерверк в офисе банка по приказу неизвестных. Об этом сообщает «Клопс».

По словам очевидца, инцидент произошел вечером 5 июля в отделении банка на улице Миклухо-Маклая. Судя по кадрам с места событий, пенсионерка оставила фейерверки у входа в помещение, подожгла их и поспешила скрыться.

«Бабушка в отделении Сбербанка подожгла большую коробку с фейерверками, положила горелку в пакет и спокойно вышла. Сказала, что ей кто-то приказал. Из здания в этот момент выбежала перепуганная девушка», — отметил калининградец.

В полиции ситуацию пока не комментировали, о пострадавших также не сообщается.

Ранее мужчина устроил фейерверк-шоу в отделении банка в Архангельской области.