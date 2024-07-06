Муфтий Дагестана заявил, что люди в никабах пугают окружающих

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что женщины, носящие никаб, пугают жителей республики, особенно в маршрутках. Его слова приводит Telegram-канал BRIEF.

По его словам, при виде человека в никабе пассажиры общественного транспорта стараются выйти на первой остановке.

«Никто не знает, что будет творить дальше этот пассажир, мужчина он или женщина. Поэтому все стараются быстро выходить, и дела у них появляются на первой же остановке», — заявил Абдулаев.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев 20 мая в интервью «Парламентской газете» призвал запретить в Российской Федерации ношение никабов.

В конце июня глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба в республике и отметил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа. Он объяснил свое отношение, в частности, соображениями безопасности. 3 июля муфтият Дагестана объявил о запрете ношения никабов.

4 июля духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло решение о временном запрете на ношение никабов в регионе.

Никаб – это женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Сейчас его носят исключительно представительницы ислама.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне не смогут носить балаклавы в мороз.