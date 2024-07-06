Площадь природных пожаров в Якутии достигла миллиона гектаров

Площадь природных пожаров в Якутии с начала пожароопасного сезона превысила миллион гектаров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«С начала пожароопасного сезона 2024 года в Якутии зарегистрировано 587 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем составила 1 021 517,29 га», — заявили в министерстве.

По последним данным, в республике действуют 108 природных пожаров на общей площади свыше 307 тысяч гектар. За прошедшие сутки спасатели ликвидировали 27 природных пожаров с площадью свыше 13,7 тысяч гектар.

1 июля в Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров.

До этого стало известно, что в Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 14 тыс. га. В республике с 8 апреля действует особый противопожарный режим.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.