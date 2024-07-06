Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Площадь природных пожаров в Якутии достигла миллиона гектаров

МЧС РФ: площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров

close
100%
Официальный портал Правительства Ростовской области

Площадь природных пожаров в Якутии с начала пожароопасного сезона превысила миллион гектаров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«С начала пожароопасного сезона 2024 года в Якутии зарегистрировано 587 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем составила 1 021 517,29 га», — заявили в министерстве.

По последним данным, в республике действуют 108 природных пожаров на общей площади свыше 307 тысяч гектар. За прошедшие сутки спасатели ликвидировали 27 природных пожаров с площадью свыше 13,7 тысяч гектар.

1 июля в Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров.

До этого стало известно, что в Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 14 тыс. га. В республике с 8 апреля действует особый противопожарный режим.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами