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Мужчины поливали прохожих водой из шланга, устроили драку и стали фигурантами дела

В Подмосковье задержали мужчин, поливавших прохожих водой и устроивших драку

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Телеграм-канал МВД Медиа

В Подмосковье мужчины поливали прохожих водой из шланга, устроили драку и стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает «МВД медиа».

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел во дворе дома на улице Курыжова. Мужчины в возрасте от 23 до 26 лет поливали прохожих холодной водой из шланга и спровоцировали тем самым недовольство сотрудников управляющей компании (УК), которые сделали им замечание.

После этого между мужчинами и сотрудниками УК начался конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из дебоширов стал поливать работников управляющей компании водой из шланга.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей. В отношении мужчин, поливавших прохожих водой и устроивших драку, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее боксер избил исполнителя бальных танцев в тюменском баре.

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