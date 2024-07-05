У москвича хотят отобрать собак, которых он несколько дней продержал в машине в жару

Москвич на несколько дней запер в фургоне своих питомцев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Недавно жители столичной многоэтажки поняли, что в автомобиле, стоящем на парковке, находятся два ротвейлера. Несмотря на жару, владелец запер собак в салоне и не оставил им воды и еды. Зоозащитники решили спасти скулящих животных и вызвали на место участкового.

Затем у фургона появился сам владелец собак. Он представился начальником уголовного розыска и отказался общаться с сотрудником полиции, пригласив его в свой кабинет.

Однако соседи мужчины остались недовольны таким исходом и теперь собираются пристроить спасенных собак в добрые руки.

Ранее в Дзержинске спасли кошку, которая неделю провела в гараже.