Политологи и ученые оценили намерение президента сохранить наследие выставки «Россия»

Выставка «Россия» на ВДНХ стала площадкой для большого количества молодежных мероприятий, и после распоряжения главы государства Владимира Путина о создании национального центра «Россия» эта успешная практика найдет продолжение. Такое мнение в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) во время выпуска программы «Голос молодых» высказала политолог Анна Ширинкина.

По словам председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, кандидата физико-математических наук Никиты Марченкова, важно, что выставка «Россия» примет постоянную форму, сохранив свое наследие.

Он сравнил это решение с тем, что было принято по сохранению олимпийского наследия в Сочи в формате образовательного центра «Сириус».

«Экспозиция сможет и дальше реализовывать свой колоссальный потенциал: образовательный, деловой, патриотический и рекреационный», — заявил Никита Марченков.

Обсуждая деятельность Координационного совета по делам молодежи, Марченков отметил, что президент регулярно участвует в его работе.

Важнейшими задачами совета он эксперт назвал формирование стратегического видения молодыми людьми технологического развития России, создание привлекательного образа современного молодого ученого, а также обеспечение горизонтального взаимодействия в научном сообществе.

Также Марченков прокомментировал усилия государства в создании экономической базы для научных исследований.

«Для руководства страны ключевой задачей является обеспечение финансирования науки на уровне 2% от ВВП, в том числе за счет минимум двукратного увеличения вклада бизнеса. Президент регулярно говорит об этом», — добавил ученый.

5 июля на ВДНХ начала работу выставка «Наука в лицах», рассказывающая о жизни современных ученых, совершающих важные открытия.

Международная выставка «Россия» закроется 8 июля, но продолжит существование в формате национального центра, который будет хранить ее наследие.

Такое решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным, подписавшем 1 июля распоряжение о создании национального центра «Россия».