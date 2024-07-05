Под Калининградом пьяный мужчина кидался камнями и ранил таксиста ножом

В Калининградской области мужчина набросился с ножом на таксиста, нападавшего задержали и привели в полицию очевидцы. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел вечером 1 июня в Полесске. По словам девушки, оказавшейся в тот момент рядом с пьяным хулиганом, он вел себя агрессивно и говорил что-то невнятное. После замечания он переключился на байкеров, остановившихся неподалеку, кричал на них матом, вытащил нож и размахивал руками.

Мотоциклисты потребовали, чтобы мужчина убрал оружие, но тот не послушался и стал ломиться в салон одной из машин такси. Водитель вышел на улицу с баллонным ключом, но хулиган не испугался и продолжил махать ножом. В итоге он ранил таксиста в руку.

«Пошла кровь. Мы с другом вызвали полицию и скорую», — говорит очевидица.

После этого нападавший решил покинуть место происшествия, но свидетели не дали ему этого сделать. Байкеры и еще один прохожий догнали хулигана, который пытался спрятаться за многоэтажкой. Добровольцы удерживали мужчину в ожидании появления стражей порядка, но на место они так и не приехали.

«Полицию мы так и не дождались, сами довели злодея до отдела», — отметила девушка.

Пострадавшего госпитализировали. В УМВД по Калининградской области начали проверку, при этом раненый водитель решил не писать заявление.

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