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Киев обвинили в массовых атаках на гражданские объекты в России

Мирошник: Киев массово наносит удары по гражданским объектам с одобрения Запада

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

После разрешения Запада использовать дальнобойные ракеты Киев массово наносит удары по гражданским объектам. Об этом заявил на брифинге в Москве посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, чьи слова приводит РИА Новости.

«Они (дальнобойные ракеты — «Газета.Ru») были массово, с большим количеством жертв использованы для нанесения удара по гражданским многоэтажным домам, местам массового посещения мирных жителей, объектам инфраструктуры», — заявил посол.

Мирошник подчеркнул, что удары стали наноситься после выделения Вашингтоном Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительного вооружения и официального разрешения применять его по российским регионам.

Незадолго до этого сообщалось, что ВСУ за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что украинские солдаты перешли в Запорожской области к «англосаксонской стратегии». По его словам, Киев стремится обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру.

Ранее в США разрешили ВСУ бить американским оружием по войскам РФ на границе с Сумской областью Украины.

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