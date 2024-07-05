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В Гидрометцентре предупреждают о сильной жаре в Поволжье и на Юге

Вильфанд заявил, что в районах Поволжья и на Кубани надо готовиться к 40°C

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В нижнего районах Поволжья и в Краснодарском крае необходимо готовиться к температуре свыше 40°C. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во всем Приволжском федеральном округе жара до 37-38 градусов. На юге, на Нижней Волге — до 39-40 градусов. В Ростовской области аналогичная ситуация. В Краснодарском крае температура может подняться до 39 градусов. В Геленджике — до 35 градусов», — заявил Вильфанд.

Чуть менее высокие показатели температуры будут отмечаться в Забайкальском крае, где сейчас бушуют масштабные пожары — здесь ожидается температура до 30°C. А в соседних Тыве и Бурятии температура подскочит до 35°C. Повсюду в Восточной Сибири сохранится высокий риск пожароопасности.

До этого заведующая отделением гастроэнтерологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Екатерина Цимбалова рассказала о лучших напитках в жару.

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