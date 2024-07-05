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В аэропортах Турции будут досматривать на входе в терминал и в зону посадки

Haberturk: в аэропортах Турции ужесточат правила досмотра пассажиров

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Саймон Кеннеди/Architectural Photography Awards

Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие, в том числе, процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Об этом сообщает Haberturk.

В публикации отмечается, что правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Они предполагают, что сотрудники служб безопасности могут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал, а также при входе в зону посадки, отмечает телеканал.

Это будет касаться не только личного багажа, но и электронных устройств. В случае отказа пассажира могут не пустить в аэропорт или зону вылета, говорится в публикации.

Также поправки предполагают введения штрафов на сумму от $620 до $15,6 тыс. за то, что экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета.

До этого стало известно, что пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а список пассажиров передавать компетентным органам республики.

Ранее продажи единых авиабилетов в Мексику через Турцию закрыли для россиян.

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