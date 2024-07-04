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На Украине «потеряли» миллион потенциальных солдат

Депутат Рады Наталуха: у Киева нет данных о местоположении почти 1 млн мужчин

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил, что власти Украины не располагают никакими данными почти об одном миллионе мужчин призывного возраста. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентария, эти люди не работают официально, они не указаны в реестрах, также неизвестно, где они находятся. Таким образом, они недоступны для мобилизации, которая работала по официальным реестрам, отметил Наталуха.

«Мы обнаружили, что чуть меньше миллиона мужчин призывного возраста — это люди, о которых государство не знает ничего, кроме идентификационного кода», — сказал депутат в эфире «Общественного радио».

Он добавил, что многие мужчины намеренно увольняются с работы, чтобы государство не могло найти их по реестрам.

4 июня Наталуха заявил, что около 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть территорию Украины. Он считает, что отсутствие в стране экономического бронирования от мобилизации негативно влияет на внутренний рынок. Многие военнообязанные граждане увольняются, лишь бы «не светиться» в различных реестрах. В связи с этим законодатель пришел к выводу, что сейчас на Украине происходит «деморализация» реального сектора экономики.

Ранее стало известно, сколько военнообязанные украинцы платят за выезд за границу.

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