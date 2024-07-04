Австралийский заповедник, где Путин обнимал коалу, запретил брать животных на руки

Популярный среди знаменитостей австралийский заповедник запретил посетителям обниматься с коалами. Об этом пишет «Би-би-си».

Заповедник коал «Одинокая сосна» (Lone Pine) в Квинсленде принимал многих знаменитостей — от поп-иконы Тейлор Свифт до президента России Владимира Путина. Все они успели сфотографироваться с животными, которые предпочитают лишь «есть, спать и отдыхать в своем собственном пространстве», как выразился генеральный директор парка Линдон Дискомб. Однако теперь заповедник отказался от практики объятий с коалами. В Lone Pine заявили, что решились на этот шаг в ответ на все более активные попытки посетителей подержать животных.

«Нам нравится, что как местные, так и иностранные гости хотят познакомиться с австралийскими дикими животными, но не обязательно [делать это] лично», — заметил Дискомб.

Зоозащитники надеются, что подобная практика, которая, по их мнению, является «жестокой», будет постепенно отменена в масштабах всей страны. Они ссылаются на исследования, которые показали, что контакты с людьми вызывают у коал стресс.

При этом в Квинсленде уже действуют правило, согласно которому коалы не могут использоваться для фотосъемки более трех дней подряд, после чего им полагается выходной. Они могут находиться на руках у посетителей только 30 минут в день и 180 минут в неделю. Тем не менее Международный фонд защиты животных (IFAW) Австралии утверждает, что «в идеальном мире коалы никогда бы не контактировали с людьми».

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