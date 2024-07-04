Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Австралийский заповедник, где Путин обнимал коалу, запретил брать животных на руки

В Австралии популярный у знаменитостей заповедник запретил обниматься с коалами

close
100%
Andrew Taylor/G20 Australia via Getty Images

Популярный среди знаменитостей австралийский заповедник запретил посетителям обниматься с коалами. Об этом пишет «Би-би-си».

Заповедник коал «Одинокая сосна» (Lone Pine) в Квинсленде принимал многих знаменитостей — от поп-иконы Тейлор Свифт до президента России Владимира Путина. Все они успели сфотографироваться с животными, которые предпочитают лишь «есть, спать и отдыхать в своем собственном пространстве», как выразился генеральный директор парка Линдон Дискомб. Однако теперь заповедник отказался от практики объятий с коалами. В Lone Pine заявили, что решились на этот шаг в ответ на все более активные попытки посетителей подержать животных.

«Нам нравится, что как местные, так и иностранные гости хотят познакомиться с австралийскими дикими животными, но не обязательно [делать это] лично», — заметил Дискомб.

Зоозащитники надеются, что подобная практика, которая, по их мнению, является «жестокой», будет постепенно отменена в масштабах всей страны. Они ссылаются на исследования, которые показали, что контакты с людьми вызывают у коал стресс.

При этом в Квинсленде уже действуют правило, согласно которому коалы не могут использоваться для фотосъемки более трех дней подряд, после чего им полагается выходной. Они могут находиться на руках у посетителей только 30 минут в день и 180 минут в неделю. Тем не менее Международный фонд защиты животных (IFAW) Австралии утверждает, что «в идеальном мире коалы никогда бы не контактировали с людьми».

Ранее ветеринары назвали три главные причины вымирания коал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами