Политолог отметил вклад России в формирование евразийской архитектуры безопасности

В астанинской декларации очень много внимания уделяется именно вопросам формирования новой евразийской архитектуры безопасности. Об этом по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане рассказал лектор общества «Знание», эксперт Российского совета по международным делам, политолог Кирилл Семенов.

По его словам, именно эта тема стала частью программного документа, опубликованного по итогам саммита в Астане.

«Теперь направление безопасности ШОС приобретает новое звучание. Оно начинает во многом институционализироваться. Видимо, будут предприняты дальнейшие шаги по формированию новых структур безопасности, отвечающих за эту сферу. Во многом это заслуга российского подхода и непосредственно Владимира Путина к выстраиванию стратегической линии ШОС, где есть экономическая, гуманитарная и культурная составляющие», — сказал Семенов.

По мнению политолога, Россия приложила усилия к тому, что ШОС превращается в многофункциональную площадку, где затрагивается фактически весь комплекс проблем, а не сугубо экономические или гуманитарные.

«Проблемы безопасности, по которым сотрудничает ШОС, такие как, борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, дополняются новыми направлениями. Например, недопустимость создания новой системы противоракетной обороны, а также недопустимость строительства своей системы безопасности за счет безопасности других государств», — отметил эксперт.

Семенов подчеркнул, что это явный сигнал в сторону НАТО и в сторону того, что происходило на Украине, из-за чего весь конфликт там начался.

«Новая концепция евразийской безопасности, заявленная на мероприятии, отражает именно российский подход к формированию глобальной стратегии. Она уже озвучивалась и ранее. И на других форумах звучали российские инициативы по формированию новой архитектуры безопасности. Концепция евразийской новой евразийской архитектуры безопасности и участие ШОС в процессе ее формирования — это большая заслуга России», — считает он.

Политолог подчеркнул, что ШОС превращается в инструмент формирования многополярного миропорядка наряду с БРИКС. По его словам, эти структуры гармонично дополняют друг друга.

«Это тот путь развития системы международных отношений, на который Россия стала с еще с первого президентского срока Путина. Страна последовательно шла в этом направлении, формируя такие структуры и участвуя непосредственно в формировании БРИКС. Благодаря усилиям России и ШОС превратилась в совсем другую структуру», — заключил Семенов.