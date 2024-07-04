Врачи рассказали о влиянии сладостей и кофе на здоровье кожи

Вредное питание влияет не только на фигуру, но и на здоровье кожи. Если злоупотреблять сладким, то сахар спровоцирует высыпания и приведет к раннему старению, а от кофе кожа становится тусклой и сухой, предупредила врач-косметолог Наталья Бубенчикова в беседе с «Пятым каналом».

Сахар, помимо прочего, снижает тонус кожи и поражает внутреннюю выстилку сосудов, что приводит к пигментации, отметила врач. При «сахарном старении», по ее словам, кожа тускнеет и покрывается высыпаниями. При этом затрагивает этот процесс не только кожу, но и весь организм в целом – человек набирает лишний вес, страдают его кости и внутренние органы, объяснила Бубенчикова.

Негативно на здоровье кожи сказывается и чрезмерная любовь к кофе. Чтобы избежать последствий, косметолог посоветовала в день выпивать не более двух чашек этого напитка.

«Все зависит от дозы. Одна-две [чашки кофе] не принесут вреда. А если действительно много в течение дня — три, четыре и больше, — то здесь нужно задуматься и определить, насколько плохо метаболизируется кофе в организме», — подчеркнула специалист.

По ее словам, у кофеманов кожа тускнеет, становится сухой и обезвоженной. Происходит это в результате вывода жидкости из организма – кофе обладает мочегонным эффектом, пояснила врач. При потреблении этого напитка важно не забывать восполнять потерянную жидкость и пить воду, подчеркнула она.

Также в число вредных для кожи продуктов косметолог включила алкоголь – он снижает тонус мелких капилляров, из-за чего появляется розацеа. Коме того, спиртное провоцирует появление морщин, покраснение кожи и отеки, нарушая овал лица, заключила Бубенчикова.

Напомним, врачи предупреждают, что продукты промышленной переработки, содержащие трансжиры, провоцируют закупорку пор и появление акне. К ним относятся фастфуд, продукты быстрого приготовления, сосиски, котлеты, пицца. Помимо этого, сальные железы чувствительны и к быстрым углеводам, в том числе кондитерским изделиям.

Ранее косметолог назвала продукты, без которых кожа преждевременно стареет.