В Орловской области полицейские открыли огонь по мужчине, взявшему в заложники пенсионера

В Орловской области сотрудники полиции выстрелили в вооруженного мужчину, который удерживал пожилого человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ.

Инцидент произошел сегодня днем в поселке Голубки Мценского района. По словам Ирины Волк, злоумышленник, имевший при себе нож, взял в заложники 87-летнего местного жителя. Правоохранители пробовали вести переговоры, но нападавший отказывался отпустить пенсионера.

В конце концов полицейские прицельным выстрелом ранили злоумышленника. Он был госпитализирован, оказавшемуся в заложниках мужчине также понадобилась помощь медиков.

Что послужило мотивом для преступника, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мужчина ранил ножом жену и выстрелил в двух полицейских, которые доставили его в участок.