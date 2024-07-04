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В Орловской области полицейские открыли огонь по мужчине, взявшему в заложники пенсионера

В Орловской области мужчина с ножом взял в заложники 87-летнего пенсионера

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Орловской области сотрудники полиции выстрелили в вооруженного мужчину, который удерживал пожилого человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ.

Инцидент произошел сегодня днем в поселке Голубки Мценского района. По словам Ирины Волк, злоумышленник, имевший при себе нож, взял в заложники 87-летнего местного жителя. Правоохранители пробовали вести переговоры, но нападавший отказывался отпустить пенсионера.

В конце концов полицейские прицельным выстрелом ранили злоумышленника. Он был госпитализирован, оказавшемуся в заложниках мужчине также понадобилась помощь медиков.

Что послужило мотивом для преступника, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мужчина ранил ножом жену и выстрелил в двух полицейских, которые доставили его в участок.

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