Многодетный отец из Ленобласти рассказал о поездке в Москву по приглашению президента

Поездка в Москву в полном составе по приглашению президента России Владимира Путина — это знаковое событие для всей семьи, признался в беседе с «Газетой.Ru» Евгений Кравцов из города Сосновый Бор Ленинградской области, воспитывающий 18 детей.

Глава семейства вместе с супругой и детьми были приглашены президентом в столицу во время общения лидера страны с многодетными россиянами в режиме видеоконференцсвязи.

По словам Евгения Кравцова, во время встречи главы государства с многодетными семьями, которая проходила 30 мая в режиме видеоконференцсвязи, кто-то из участников посетовал, что домашние уже собрали чемоданы, готовы были выехать в Москву, но формат оказался дистанционным.

«Владимир Владимирович сразу же отреагировал на эти слова, пригласив всех присутствующих в Москву», — рассказал Евгений Кравцов.

Организаторы поездки предупредили, что для многодетных семей подготовили интересную культурно-развлекательную и экскурсионную программу. Также Владимир Путин пообещал лично встретиться с многодетными семьями, если позволит график, добавил Евгений Кравцов.

«Это важное событие для всей семьи. Тем более, мы впервые едем в Москву в полном составе, на поезде, нас 20 человек вместе с супругой. Дети уже были в столице, мы возили их в зоопарк, парки, музеи, но не всех вместе, ведь 18 ребят не просто вывезти на каникулы одновременно», — рассказал многодетный отец.

Евгений Кравцов работает ведущим инженером по эксплуатации в реакторном цехе Ленинградской АЭС. Вместе с супругой Ольгой они воспитывают 18 детей.

Посещение многодетными семьями Москвы, награжденными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», запланировано с 4 по 11 июля. Гостям проведут экскурсии по территории Кремля, Красной площади, Музею Победы на Поклонной горе, выставке «Россия» на ВДНХ, парку Зарядье и другим знаковым местам.