Стало известно о сроках создания мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вопрос о возведении мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» решен, но сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания. Об этом пишет РИА Новости.

«Это связано с восстановлением разрушенной части здания, пострадавшей от пожара», — отметил губернатор, комментируя возможные сроки создания мемориала.

Он также подчеркнул, что власти региона находятся в контакте с пострадавшими семьями и собственником по этому вопросу.

До этого обсуждалась идея создания зимнего сада или сквера в память о жертвах теракта, и эти варианты также рассматриваются. Стрельба и пожар в «Крокус Сити Холле» произошли перед концертом группы «Пикник» 22 марта, здание было полностью уничтожено.

Другая идея — передать под выставочные площади часть «Крокус Сити Холла».

29 июня в Crocus Group заявили, что компания собирается восстанавливать внешний контур «Крокус Сити Холла».

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».