Названы продукты, которые нельзя есть натощак

Завтрак — это важнейший прием пищи, однако далеко не все продукты подходят для употребления натощак, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина.

В частности, по ее словам, не стоит пить натощак кофе. Данный напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую.

«У некоторых кофе натощак может вызвать изжогу и ощущение тяжести в животе, а у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта может спровоцировать усиление имеющихся жалоб и обострение хронического заболевания. Поэтому кофе следует пить утром после полноценного приема пищи, а не на голодный желудок», — рассказала врач.

Также лучше отказаться от таких продуктов на завтрак, как белый хлеб, сдоба, выпечка. Как объяснила гастроэнтеролог, простые углеводы быстро повышают глюкозу в крови, а потом так же быстро ее снижают. Вместо того, чтобы зарядиться энергией с утра, человек от таких резких скачков сахара получает только ощущение усталости, быстро наступает чувство голода.

Каши быстрого приготовления — еще один продукт, который нельзя назвать полезным завтраком. Они проходят сильную обработку и теряют свои полезные свойства, насыщают организм энергией на короткий промежуток времени.

«При этом каши долгой варки дают каскад полезных элементов, чувство сытости наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина. Организм становится сытым на долгое время», — отметила Зарубина.

Также она обратила внимание, что многие соки способны раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотность желудочного сока, поэтому их употребление натощак может привести к заболеваниям желудочно-кишечного-тракта.

Не лучший вариант завтрака, по словам врача, — это овощи и фрукты натощак. Большинство из них отличается высоким содержанием кислот и грубой клетчатки и провоцирует раздражение слизистой желудка.

«В случае кисломолочной продукции не то чтобы вредно употреблять по утрам, а скорее бесполезно. Утром натощак в желудке высокая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает все полезные бактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах. Поэтому йогурты, кефиры и другие кисломолочные изделия лучше оставлять на перекус», — добавила специалист.

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