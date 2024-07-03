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В новых регионах России акция «Сад памяти» в честь бойцов СВО продлится до конца года

Акция «Сад памяти» продлится в новых регионах до конца 2024 года

В этом году участники акции «Сад памяти» чтили память героев не только Великой Отечественной войны, но и специальной военной операции. Об этом «Газете.Ru» рассказала медиакоманда акции.

В 2024 году высадки «Сада памяти» в новых регионах стали частью программы экологических гуманитарных миссий, организуемых по поручению президента России Владимира Путина, сообщил первый замглавы Минприроды Константин Цыганов. В прошлом году мероприятия прошли в ЛНР и ДНР, теперь же они распространились на Запорожскую и Херсонскую области. В новых субъектах акция продлится до конца года и будет посвящена героям СВО, Донбасса и Новороссии.

Сейчас в четырех новых регионах в рамках акции высажено почти 100 тыс. деревьев.

«Наряду с высадками деревьев в память о героях Великой Отечественной войны, в рамках акции мы высаживаем живые памятники и в честь бойцов СВО. Сегодня эта работа проводится на системной основе», – рассказал гендиректор АНО «Сад памяти» Элмурод Расулмухамедов.

В пятом сезоне акции в России и за границей было высажено более 38 млн деревьев.

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