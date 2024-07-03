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Ространснадзор сообщил о проверках авиакомпаний при срабатывании индикаторов риска

Ространснадзор проводит проверки авиакомпаний при срабатывании одного из индикаторов риска

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Александр Кряжев/РИА Новости

Ространснадзор проводит проверки авиакомпаний, в случае если происходит срабатывание одного из индикаторов риска. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Виктор Басаргин.

«Если сработает индикатор риска, проверка будет», — заявил он.

Басаргин добавил, что одним из индикаторов риска является перенос рейса более чем на шесть часов.

Согласно приказу Минтранса РФ, в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований входят выявление пяти отмененных рейсов, а также перенос сроков вылета по причине технической неисправности самолета. При этом воздушное судно осуществило более 100 рейсов в течение 90 календарных дней со дня фиксации первой отмены или переноса.

Незадолго до этого транспортная прокуратура Якутска организовала проверку инцидента с самолетом Ан-2 авиакомпании «Полярные авиалинии», который вернулся в аэропорт Нюрбы из-за вибрации двигателя.

В свою очередь в аэропорту Шереметьево обнаружили сразу девять SSJ-100 с проколотыми колесами шасси, в авиакомпании «Россия» начали проверку.

Ранее в российский самолет ударила молния.

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