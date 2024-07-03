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В Саранске пенсионер ушел из больницы и четверо суток бродил по лесу

В Мордовии нашли пенсионера, который четверо суток бродил по лесу

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МВД по Республике Мордовия' class="item-image" >
Телеграм-канал МВД по Республике Мордовия

В Саранске сотрудникам полиции удалось найти пожилого мужчину, который несколько дней бродил по лесному массиву. Об этом сообщает УМВД по республике Мордовия.

В правоохранительные органы 28 июня обратились родственники 71-летнего мужчины, они сообщили, что пенсионер находился в больнице и ушел оттуда в неизвестном направлении.

Пожилого человека искали четверо суток, выяснилось, что все это время он бродил по лесному массиву в Пролетарском районе города. Обессилевший мужчина лежал на траве, из-за отсутствия еды и питья, а также жары, он не мог подняться и самостоятельно идти. Пострадавшего передали медикам и доставили в больницу, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Новосибирске спасатели оказали помощь пожилому человеку, у которого произошел инсульт во время лесной прогулки. Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили пенсионера с открытой травмой руки, параличом и подозрением на инсульт на лесной дороге. Оказав мужчине первую помощь, его доставили до автомобиля врачей и госпитализировали.

Ранее в Свердловской области дети пошли на рыбалку с дедушкой и потерялись в лесу.

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