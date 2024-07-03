Россиянам назвали главную ошибку при оформлении ипотеки

Россияне при оформлении ипотеки чаще всего ориентируются на надежность банка. Однако учитывать этот критерий ошибочно, так как он меньше всего имеет значение для заемщика, отметил член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Гораздо важнее учитывать другие факторы, объяснил он в беседе с 360.ru.

«Надежность банка вообще не важна — вы деньги не даете, вы деньги берете. Чего люди боятся — если у банка отберут лицензию и он обанкротится, то к ним придут и скажут: отдавай весь долг сразу. Это не так. Условия кредитного договора для вас нарушены не будут», — пояснил специалист.

По его словам, в любом случае для клиента банка условия, на которых он брал кредит останутся прежними – по ним он и будет отдавать долг, но только уже не банку, а его «правопреемнику».

Вместо оценки надежности кредитной организации гораздо важнее смотреть на процентную ставку, обслуживание и удобство сделки, отметил специалист. Он также порекомендовал не оценивать ставки и не оформлять кредиты в крупных дорогих банках – таких, как «Сбербанк». Что касается отмены льготной ипотеки, то цены на жилье в новостройках, по его мнению, от этого не снизятся.

Напомним, с 1 июля в России завершилась программа льготной ипотеки по 8% в новостройках. Экономисты и аналитики считают, что остальные государственные ипотечные программы под низкие ставки продолжат действовать, а ставки по рыночной ипотеке начнут падать уже в 2025 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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