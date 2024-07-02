«Единая Россия» поможет участникам СВО в ходе избирательной кампании

«Единой России» поддержит 342 участников спецоперации на выборах разного уровня. Об этом на заседании генсовета партии сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не единожды говорил о необходимости поддержки таких кандидатов.

«В обществе они пользуются заслуженным уважением. Их жизненный опыт и позиция имеют особое значение. Очень важно, чтобы такие кандидаты могли полностью раскрыть свой потенциал, успешно работать на благо Отечества после возвращения домой с фронта», --сказал Медведев.

При этом глава партии уточнил, что «Единая Россия» будет не работать только с теми бойцами, которые примут участие в выборах.

«Это у нас костяк, но на самом деле таких людей гораздо больше. Они есть в регионах, муниципалитетах. С каждым нужно внимательно работать. Так, чтобы те, кто приходит с фронта, могли адаптироваться к текущей жизни. И, в то же время, чтобы их управленческие навыки можно было применить на гражданке», — сказал он.

Как уточнил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, многие участники СВО и новички в политике, победившие в предварительном голосовании партии уже прошли очное обучение на базе Высшей партийной школы.

«В прошлом году многие участники СВО стали депутатами различного уровня. В этом году мы ввели специальное правило, что они получают дополнительно 25% от числа голосов. У нас есть победители процедуры - Герои России. В ходе ЕДГ-2024 будем и дальше помогать им», — сказал он.

Кроме того, на заседании генсовета партии семь участников СВО уже получили партбилеты «Единой России». Как подчеркнул Медведев, новые члены партии, как и многие их боевые товарищи, укрепят как «Единую Россию», так и страну.