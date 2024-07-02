В СПбГУ уволен преподаватель свободных искусств

Руководство СПбГУ уволило преподавателя факультета свободных искусств и наук Максима Кулаева. Об этом сообщает РБК.

При этом в вузе назвали причиной увольнения оскорбления в электронной переписке с членами государственной экзаменационной комиссии, оскорбительные высказывания и оскорбление чувств верующих членов ГЭК повешенными на стене плакатами.

«В экзаменационную комиссию второй год подряд включают преподавателя, который всему выпускному курсу читает лекции. Студенты критикуют его за низкое качество преподавания, а он им за это мстит на государственном экзамене», — заявил Кулаев.

Также ученый заявил, что включение священника в ГЭК второй год подряд «нарушает светский характер образования», и отметил, что он критиковал такое решение руководства вуза.

До этого на Урале ставившего студенток на колени преподавателя уволили из МВД.

Ранее профессор МГИМО Кобаладзе высказался о своем увольнении из вуза после приглашения Ивана Урганта.