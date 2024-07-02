Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СПбГУ уволен преподаватель свободных искусств

РБК сообщило об увольнении профессора свободных искусств и наук Кулаева

close
100%
artesliberales.spbu.ru

Руководство СПбГУ уволило преподавателя факультета свободных искусств и наук Максима Кулаева. Об этом сообщает РБК.

При этом в вузе назвали причиной увольнения оскорбления в электронной переписке с членами государственной экзаменационной комиссии, оскорбительные высказывания и оскорбление чувств верующих членов ГЭК повешенными на стене плакатами.

«В экзаменационную комиссию второй год подряд включают преподавателя, который всему выпускному курсу читает лекции. Студенты критикуют его за низкое качество преподавания, а он им за это мстит на государственном экзамене», — заявил Кулаев.

Также ученый заявил, что включение священника в ГЭК второй год подряд «нарушает светский характер образования», и отметил, что он критиковал такое решение руководства вуза.

До этого на Урале ставившего студенток на колени преподавателя уволили из МВД.

Ранее профессор МГИМО Кобаладзе высказался о своем увольнении из вуза после приглашения Ивана Урганта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами