Преподавателя, ставившего на колени и шлепавшего студенток, уволили из МВД

На Урале преподавателя, который ставил на колени и шлепал студенток ремнем, уволили из МВД. Об этом сообщает Telegram-канал It's My City.

По информации Telegram-канала, по совместительству работавшего в дежурной части экс-преподавателя из Каменска-Уральского Ивана Корсака уволили из полиции. В УМВД по Свердловской области сообщили, что мужчина освобожден от должности «по отрицательным мотивам», передает It's My City.

Инцидент произошел в Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса. 31-летний педагог, преподававший строевую, боевую и тактико-специальную подготовку, поставил студентку на колени в углу аудитории в качестве наказания. До этого мужчина отшлепал ремнем другую студентку. Адвокат одной из пострадавших рассказал, что мужчина заставлял их покупать ему видеоигры на праздники.

Ранее школьница ударила учительницу телефоном, который та отобрала у нее во время урока.