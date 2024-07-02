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В Турции из-за беспорядков задержали более 470 человек

МВД Турции: из-за беспорядков в провинции Кайсери задержали более 470 человек

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Shutterstock/Resul Muslu

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети Х сообщил, что полиция задержала 474 человека после беспорядков в провинции Кайсери на юге Турции.

В сообщении говорится, что после инцидента в Кайсери в некоторых городах Турции были организованы акции протеста против сирийцев.

«После провокационных акций, проведенных с использованием незаконных средств, были задержаны 474 человека», — написал он.

По данным Ерликая, среди задержанных 285 человек имеют судимость за различные преступления. Также он призвал жителей вести себя сдержанно и не поддаваться на провокации.

30 июня сразу в нескольких городах Турции – в частности, Кайсери, Хатае, Газиантепе прошли крупные выступления и митинги местного населения, которые были вызваны сообщениями о нападении на ребенка со стороны сирийского беженца. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в беспорядках «ядовитые» происки оппозиции. Он назвал действия митингующих неприемлемыми.

Ранее туроператоры рассказали, как протесты в Турции отразятся на отдыхе туристов.

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