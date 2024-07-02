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Мошенник с сайта знакомств украл у россиянки более 9 млн рублей

В Удмуртии женщина отдала мошеннику с сайта знакомств более 9 млн рублей

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Shutterstock

В Ижевске бухгалтер набрала кредитов на 9 миллионов рублей и перечислила деньги «кипрскому инвестору» с сайта знакомств. Об этом сообщает УМВД республики Удмуртия.

40-летняя женщина на сайте знакомств вступила в переписку с мужчиной, представившимся гражданином Кипра. Новый знакомый рассказал, что занимается строительством и намерен переехать в Россию.

После непродолжительного общения мужчина предложил потерпевшей дополнительный заработок на инвестициях в криптовалюту. При этом денежные средства просил переводить ему, а не создавать аккаунт на инвестиционной платформе. В период с мая по июнь текущего года женщина перевела более 9 миллионов рублей на 95 указанных номеров. Деньги она оформила в кредит в разных банках.

Когда новый знакомый перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что пожилая россиянка связалась с телефонной целительницей и потеряла 400 тысяч рублей. Аферистка продала ей нож, который якобы исполняет желания, за 80 тысяч рублей.

Ранее мошенники запугали томича и украли у него 500 тысяч рублей.

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