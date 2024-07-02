Диетологи назвали продукты, которые помогают организму в жару

Сильная жара приводит к обезвоживанию организма и сгущению крови, что чревато тепловым ударом. Чтобы справиться с такой погодой, организму требуется достаточное количество воды, а также определенные продукты, которые насыщают организм влагой и важными микроэлементами, рассказала НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Во время жаркой погоды в рацион нужно включить богатые водой и витаминами фрукты – арбуз и дыню, апельсины, ягоды. Из них эксперт посоветовала готовить безалкогольный крюшон, добавляя их в минералку с мятой и льдом. Также, по словам Мухиной, при жаре помогает зеленый чай – в нем много антиоксидантов.

Из других напитков врач призвала обратить внимание на квас, в котором много витаминов группы В и минералов, а также на рассол – он, по словам Мухиной, обладает полезными свойствами, которые помогают организму перенести жару.

«Употребление 50 г рассола перед едой может помочь улучшить аппетит и пищеварение, особенно если жара вызывает аппетитные расстройства», — добавила диетолог.

Хорошо помогают моченые ягоды – в них содержится необходимая организму клетчатка, а также витамины, антиоксиданты и ветрогонные вещества. По словам Мухиной, за счет этого они нормализуют терморегуляцию.

От жирной, жареной и острой пищи в жару следует отказаться. Как и алкоголь, они приводят к обезвоживанию организма, из-за чего справляться с высокой температурой становится слишком сложно, пояснила врач. Сгущению крови способствуют сладости и печенье – их во время жары рекомендуется из рациона исключить.

Напомним, в Москве и Подмосковье из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Такой режим действует с 2 июля до 4 июля. Синоптики обещают, что 6-7 июля температура воздуха в столице опустится чуть ниже +30°C и составит около +28-29°C.

Врачи ранее призвали россиян в жару больше лениться и отказаться от кофе.