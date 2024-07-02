Путин назначил нового замглавы Росфинмониторинга

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Начальника управления валютного мониторинга Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Евгения Гилету повысили до заместителя директора. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Гилету Евгения Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — говорится в тексте указа.

2 июля президент РФ Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем — заместителем министра юстиции страны. Кроме того, еще одним заместителем руководителя соответствующего ведомства стал Константин Панферов.

Указы, подписанные главой государства, были опубликованы на официальном портале правовой информации. Документы вступили в силу в день их подписания.

26 июня Путин переназначил Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а также продлил еще на пять лет срок пребывания Игоря Шувалова на посту председателя «ВЭБ.РФ».

Ранее стало известно, что в Москве сменился глава департамента градостроительной политики.