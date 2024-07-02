Делягин о признании России страной с высокими доходами: «Людям от этого не легче»

Включение России в список стран с высокими доходами никак не облегчает жизнь многих людей, которые пытаются выжить на зарплату в 30 тыс. рублей. Это только официальные данные, которые предоставляют люди, ничего не знающие о России, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с НСН.

Напомним, по оценкам Всемирного банка (ВБ), Россия является страной с высоким уровнем доходов. Согласно расчетам организации, на каждого жителя страны приходится $14 250 валового дохода, а к категории стран с высоким уровнем дохода относятся государства, в которых данный показатель превышает $13 845.

«Данный шаг со стороны ВБ означает признание авторитетным мировым институтом успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на вводимые против нас незаконные торговые и финансовые ограничения», — заявил исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин в интервью агентству.

«Это приятно и хорошо с точки зрения пиара, но люди, которые пытаются выжить в стране на 30-35 тысяч рублей в месяц, им от этого не легче, — подчеркнул депутат. — У нас в стране 26% (это большинство) имеют доход от 25 до 46 тысяч рублей на душу населения. Высокий уровень дифференциации населения при этом слабо учитывается».

При этом само по себе это решение говорит о признании высокого уровня развития России, добавил парламентарий. Однако создаются такие рейтинги на основе данных официальной статистики, которые неоднократно были ошибочными.

«Это взгляд со стороны, это взгляд людей, которые ничего про Россию не знают, даже не хотят знать, ориентируются только на официальные данные», — заключил он.

Ранее в России назвали долю граждан с высокими доходами.