Врач поделилась эффективными способами, как бороться с пигментацией кожи

В коже находятся специальные клетки (меланоциты), которые отвечают за выработку пигмента меланина. Он производится под действием фермента тирозиназы. Меланин придает цвет нашим волосам, коже и глазам. Его количество и выработка отличается у людей, и именно поэтому мы все имеем разный цвет кожи. Пигмент меланин играет важную роль в защите нашей кожи от солнечных лучей. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Кутина, дерматовенеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

«Как только ультрафиолетовый свет попадает на кожу, происходит активация меланоцитов, выработка меланина и через некоторое время проявляется загар. Загар остается видимым до тех пор, пока меланин находится в клетках кожи — кератиноцитах», — объяснила эксперт.

Основные факторы, влияющие на появление пигментации: ультрафиолетовое излучение; изменение гормонального фона (беременность, прием оральных контрацептивов и другое); прием некоторых антибиотиков, системных ретиноидов и некоторых других медикаментозных средств; повреждение кожи, также сюда можно отнести неправильный уход за кожей после таких косметологических процедур как химические пилинги, эпиляция, фотоомоложения.

«Выделяют несколько наиболее часто встречаемых видов гиперпигментации. Мелазма (хлоазма) — основные причины гормональные изменения и генетическая предрасположенность. Лентиго — чаще возникают на коже лица, декольте, кистях рук, поврежденной солнцем. Веснушки — может встречаться как у детей, так и у взрослых со светлой кожей. Посттравматическая гиперпигментация — может появляться после агрессивных косметологических процедур. Поствоспалительная — появляется на местах повреждения кожи», — рассказала врач.

При осмотре врач оценивает степень залегания пигмента, выявляет причину появления и предлагает наиболее оптимальные варианты лечения. В некоторых случаях необходима консультация смежных врачей, таких как гинеколог или эндокринолог.

«Основная работа с гиперпигментацией начинается в осенне-зимний период, когда нет активного солнца. Борьба с пигментацией — это всегда комплексный подход, в котором используются как косметологические процедуры, так и правильно подобранный ежедневный домашний уход», — отметила эксперт.

К косметологическим процедурам относятся химические пилинги (Джесснера, ТСА-пилинг), фото- и лазерная терапия, мезотерапия (с витамином С).

«В лечении пигментации используются средства, которые блокируют активность тирозиназы и не дают коже производить меланин. К таким веществам относятся витамин С, азелаиновая кислота, койевая кислота, арбутин, феруловая кислота. Именно на эти компоненты стоит обратить внимание при выборе домашнего ухода за кожей», — рекомендовала медик.

Бороться с пигментацией летом не стоит, так как состояние может только усугубиться.

«Состояние легче предотвратить, чем бороться с последствиями. Именно поэтому важно уменьшить нахождение на солнце, особенно в активные часы и не забывать наносить средства с солнцезащитным фактором (SPF). Выбор SPF зависит от каждой конкретной ситуации. С пигментацией помогают справиться косметологические процедуры, значительно улучшить внешний вид, но нельзя заранее предсказать, появиться ли пигментация вновь», — резюмировала Кутина.

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