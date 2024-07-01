Путин поручил создать национальный центр «Россия»

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия»... создать в г. Москве национальный центр «Россия» под управлением автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия», — говорится в документе.

До этого стало известно, что 6 июля в Москве пройдет торжественная церемония закрытия международной выставки-форума «Россия». На нескольких сценах пройдут праздничные концерты, на которых выступят Shaman, Олег Газманов, Пелагея и другие исполнители. На выставке «Россия» представлены экспозиции 89 регионов страны, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ранее стало известно, сколько человек посетило выставку «Россия» за все время ее работы.