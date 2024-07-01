Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил создать национальный центр «Россия»

Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия»

close
100%
Кирилл Каллиников/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия»... создать в г. Москве национальный центр «Россия» под управлением автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия», — говорится в документе.

До этого стало известно, что 6 июля в Москве пройдет торжественная церемония закрытия международной выставки-форума «Россия». На нескольких сценах пройдут праздничные концерты, на которых выступят Shaman, Олег Газманов, Пелагея и другие исполнители. На выставке «Россия» представлены экспозиции 89 регионов страны, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ранее стало известно, сколько человек посетило выставку «Россия» за все время ее работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами