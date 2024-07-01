Израиль освободил директора палестинской больницы «Аш-Шифа»

Израиль выпустил на свободу 55 палестинцев, задержанных в секторе Газа, в том числе директора главной больницы «Аш-Шифа» Мухаммеда Абу Селима, который пробыл в заключении семь месяцев. Об этом сообщает американское издание The Hill.

В первый день после освобождения главврач медучреждения рассказал журналистам, что он и другие заложники подвергались в плену пыткам и «ежедневным физическим и психологическим унижениям». Так, охранники сломали ему палец и разбили голову. Они били заключенных дубинками и натравливали на них собак, сообщил Селим. При этом некоторым пленным ампутировали конечности из-за отсутствия медпомощи, добавил он.

Израильские военные задержали Селима из-за подозрений в том, что он разрешил боевикам радикального палестинского движения ХАМАС создать командный центр внутри «Аш-Шифы».

В марте Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа продолжается, на данный момент задержаны более 500 подозреваемых в терроризме.

Ранее военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век».