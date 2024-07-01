Россиянин едва не остался без руки, разрезав ее до кости профнастилом

Врачи Республиканской клинической больницы спасли 41-летнего пациента, который едва не остался без руки после ремонта навеса. Об этом рассказали в Telegram-канале медицинского учреждения.

Мужчина занимался строительными работами на своем участке, когда упал со стремянки и разрезал правую руку профнастилом до кости. Как рассказали медики, у пострадавшего были повреждены все сосуды и ткани. Соседи оказали мужчине первую помощь и вызвали бригаду скорой. Пострадавший потерял около 1,5 литров крови.

«Уже через 15 минут мужчина был на операционном столе у микрохирурга и сосудистого хирурга. <...> Шесть часов сосудистый хирург Рафаэль Маратович Муллахметов, микрохирург Валентин Леонидович Филиппов, анестезиолог Анна Александровна Давыдова и медсестры кропотливо пришивали слой за слоем», — поделились в пресс-службе больницы.

Операция прошла успешно. Медикам удалось восстановить пациенту артерии и вены плеча, мужчина идет на поправку.

Ранее в Подмосковье хирурги спасли мужчину с ножевым ранением артерии.