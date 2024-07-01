Политолог объяснила необходимость преобразования системы высшего образования

Высшее образование в наше время должно стать иным, потому что с точки зрения страны и государства это не просто получение диплома и возможность заниматься любимым делом для молодых людей, но еще и залог технологического суверенитета, к которому стремится Россия. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым рассказала политконсультант Алена Август.

Она объяснила, что именно поэтому сейчас высшее образование меняет форматы и все больше становится практикоориентированным, при этом, не теряя своей академичности.

«Министр рассказал о таких интересных форматах высшего образования, как проектная деятельность и проектное обучение, когда студенты, работая в распределенных командах, выполняют задачи, обсужденные и поставленные индустриальным партнером», — отметила Август.

По ее словам, таким образом студенты проходят свое обучение в практическом формате.

«Это дает совершенно другое восприятие предметов, потому что они понимают, что это нужно не для того, чтобы сдать зачет и забыть навсегда, а для того, чтобы решить конкретную задачу», — добавила она.

При этом политконсультант уточнила, что во время обучения появилась возможность получать несколько квалификаций.

«Внедрение в практику работы университетов индивидуальных образовательных траекторий позволяет студенту самостоятельно путем проб и ошибок при поддержке тьюторов сформировать свою профессиональную траекторию. На выходе мы получаем уникального специалиста», — сказала она.

Также Август отметила, что сейчас уделяется повышенное внимание развитию инженерного мышления у инженерных специальностей. Она назвала это новым расцветом этой профессии.

«Это позволит во многом изменить то, как работает наша промышленность и предприятия, а также даст такой толчок в их развитии. Когда-то это случилось в шестидесятые, сейчас наступают новые шестидесятые, но они совершенно иные, потому что появились IT-технологии и искусственный интеллект», — сказала она.

Август считает важным, что государство на своем уровне поддерживает высшее образование в части финансирования, строительства современных оборудованных кампусов, где тоже прекрасные системы внутренней жизни, которые обеспечивают цифровые технологии.

«В целом преобразование высшего образования повлияет на то, какими будут выпускники университетов, какой станет наша экономика и как быстро мы опередим другие страны в технологиях. В той ситуации, в которой мы живем, мы уже видим, что наше IT-сообщество успешно разрабатывает отечественное программное обеспечение», — подчеркнула политолог.