Число погибших после терактов в Дагестане выросло

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 22 человек. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале. Трансляцию вел Telegram-канал пресс-службы главы Дагестана.

«К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе нападения боевиков и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений», — заявил глава республики.

30 июня Меликов пожаловался на травлю региона после терактов. По его словам, спустя неделю после трагедий он обратил внимание на реакцию «сторонних наблюдателей». Глава Дагестана заявил, что его злит агрессивная риторика по отношению к региону.

В Дербенте и Махачкале 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.