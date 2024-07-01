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Эстония сносит надгробия советских солдат на кладбище

Эстония начала снос надгробий советских солдат на кладбище Техумарди

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trabantos/Shutterstock/FOTODOM

Эстония начала сносить надгробия советских солдат на кладбище Техумарди. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik.

На нем были захоронены останки почти 300 красноармейцев, которые освобождали Эстонию от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

До этого пресс-служба посольства России в Эстонии сообщила, что демонтаж памятника Герою Советского Союза Якову Яковлевичу Ляхову свидетельствует о лицемерии эстонских властей, демонстративно заботящихся о монументах нацистов.

В феврале глава правительства Эстонии Кая Каллас высказалась о необходимости продолжить работу над законом о демонтаже советских памятников, который в 2023 году заблокировал президент страны Алар Карис. По словам Каллас, закон о демонтаже советских памятников был принят парламентом республики, но затем отправлен обратно. Премьер-министр отметила, что в правящей коалиции имеется договоренность об изменении закона, поэтому работа над ним должна быть продолжена.

Ранее в мае власти Киева завершили снос часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая принадлежит Десятинному монастырю.

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