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Торговым сетям запретят штрафовать поставщиков – это снизит цены на продукты

Депутат Оглоблина: производителей избавят от штрафов за недопоставку продуктов

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Илья Питалев/РИА Новости

В России торговые сети обяжут согласовывать с поставщиками объемы необходимой для магазинов продукции. Им нельзя будет накладывать штрафы за недопоставку – в результате чего цены на продукты снизятся. Соответствующий законопроект на днях внесли в Госдуму, рассказала зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в беседе с «Парламентской газетой».

«Сейчас у торговых сетей есть преимущество: они в одностороннем порядке могут запросить тот объем продукции, который им нужен, без согласования с поставщиком», — отметила парламентарий.

В пик ажиотажа это приводит к тому, что поставщики не могут оперативно доставить заявленные объемы продукции, за что их начинают штрафовать. По этой причине они вынуждены закладывать вероятные штрафы в стоимость продукции, из-за чего в конечном итоге страдают потребители, объяснила Оглоблина. Согласно законопроекту, если при размещении заявки поставщик сообщит, что необходимые объемы продукции не сможет поставить и сдвигает сроки, то за это не будет никаких штрафов и санкций.

По словам депутата, из-за практики навязывания поставщикам своих условий, в крупные торговые сети не могут зайти небольшие производители качественных товаров.

«Так что наш законопроект должен иметь кумулятивный эффект: он позволит, с одной стороны, в какой-то степени снизить цены, а с другой — открыть путь для малых производителей и увеличить разнообразие на полках магазинов», — отметила Оглоблина.

До этого сообщалось о планах закрепить понятие «фермерский продукт» на законодательном уровне. Предполагается, что это позволит пресечь потенциальное введение потребителей в заблуждение.

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