Прокуратура заявила, что Дмитрий Гордон призывал к убийству Путина

Уголовное дело, открытое по ряду статей против украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом), завели в том числе из-за обнаруженных в его роликах призывов к убийству глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом на заседании 2-го Западного окружного военного суда заявила прокурор, ее цитирует РИА Новости.

По словам гособвинителя, Гордон опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, содержащий призыв к убийству Путина из мести за его деятельность в качестве российского президента. В том же видео журналист требует устранить Лукашенко и развязать гражданскую войну.

Прокурор также отметила, что в другом ролике Гордон требовал от США ударить ядерным оружием по РФ и начать против страны полномасштабную военную операцию.

В марте 2022 года СК РФ возбудил в отношении Гордона уголовное дело по нескольким статьям УК: за публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по национальному признаку и публичное распространение фейков о действиях военных РФ. В июне 2024 года Следком завершил расследование по делу.

Ранее Гордона повторно объявили в розыск в России.