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Прокуратура заявила, что Дмитрий Гордон призывал к убийству Путина

В отношении Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов убить Путина

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@gordondmytro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Уголовное дело, открытое по ряду статей против украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом), завели в том числе из-за обнаруженных в его роликах призывов к убийству глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом на заседании 2-го Западного окружного военного суда заявила прокурор, ее цитирует РИА Новости.

По словам гособвинителя, Гордон опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, содержащий призыв к убийству Путина из мести за его деятельность в качестве российского президента. В том же видео журналист требует устранить Лукашенко и развязать гражданскую войну.

Прокурор также отметила, что в другом ролике Гордон требовал от США ударить ядерным оружием по РФ и начать против страны полномасштабную военную операцию.

В марте 2022 года СК РФ возбудил в отношении Гордона уголовное дело по нескольким статьям УК: за публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по национальному признаку и публичное распространение фейков о действиях военных РФ. В июне 2024 года Следком завершил расследование по делу.

Ранее Гордона повторно объявили в розыск в России.

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