Путин проведет встречу с министром образования

В понедельник, 1 июля, министр образования Валерий Фальков встретится с президентом России Владимиром Путиным, которому представит доклад по профильным темам своего ведомства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Из открытого у него [Путина] будет на докладе сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Традиционно [это] сфера, которой президент уделяет повышенное внимание», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что совещание состоится уже в течение нескольких часов.

28 июня Путин заявил на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы), что конкурентоспособность страны зависит от достижений в науке и образовании.

В тот же день он обсудил с заместителем министра науки и высшего образования Ольгой Петровой, как сделать образование «бесшовным», чтобы школьное образование и высшее и среднее образование объединить в один блок.

Ранее Путин перечислил главные задачи деятелей культуры в России.