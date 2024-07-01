В Забайкалье молодой человек напал на ребенка, хватал его за горло и называл шпионом

В Читинском районе Забайкальского края правоохранители расследуют нападение 19-летнего местного жителя на ребенка. Об этом сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

Инцидент произошел в селе Домна. Как рассказала СМИ местная жительница, молодой человек издевался над ребенком: хватал его за горло, угрожал, называл шпионом. При этом юноша снимал все на видео. Прохожие вызвали на место ЧП правоохранителей — те задержали агрессора.

По предварительной информации, нападавший нуждается в специализированной медицинской помощи. В полиции собрали необходимые документы для госпитализации молодого человека в психиатрический диспансер.

Несовершеннолетнего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести причиненного ему вреда.

По факту случившегося проверку проводит краевое Следственное управление СК России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Петербурге поймали мигранта, напавшего на ребенка на футбольном поле.