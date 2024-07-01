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Мужчина получил травмы после столкновения гидроцикла с катером на Неве в Ленобласти

В Ленобласти столкнулись гидроцикл и катер, один человек пострадал

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Ленобласти мужчина пострадал из-за столкновения гидроцикла и катера на реке Неве. Об этом сообщает 47news со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По информации издания, инцидент произошел 30 июня у поселка имени Свердлова. На реке Неве столкнулись гидроцикл с двумя людьми и катер. Последний после аварии скрылся с места происшествия.

В результате произошедшего пострадал один из пассажиров гидроцикла. Мужчину передали медикам скорой помощи до прибытия на место сотрудников экстренных служб. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого катер береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским судном на спорной территории в Южно-Китайском море. Китайская береговая охрана заявила, что филиппинское судно снабжения 17 июня незаконно вторглось в воды, прилегающие к рифу Жэньай.

Ранее произошло столкновение двух паромов на реке Лене в Якутии.

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