Мужчина получил травмы после столкновения гидроцикла с катером на Неве в Ленобласти

В Ленобласти мужчина пострадал из-за столкновения гидроцикла и катера на реке Неве. Об этом сообщает 47news со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По информации издания, инцидент произошел 30 июня у поселка имени Свердлова. На реке Неве столкнулись гидроцикл с двумя людьми и катер. Последний после аварии скрылся с места происшествия.

В результате произошедшего пострадал один из пассажиров гидроцикла. Мужчину передали медикам скорой помощи до прибытия на место сотрудников экстренных служб. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого катер береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским судном на спорной территории в Южно-Китайском море. Китайская береговая охрана заявила, что филиппинское судно снабжения 17 июня незаконно вторглось в воды, прилегающие к рифу Жэньай.

Ранее произошло столкновение двух паромов на реке Лене в Якутии.