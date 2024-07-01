Белгородская область оказалась обесточена после атак ВСУ

Атаки украинских беспилотников привели к тому, что к утру 1 июля 90% домов Белгородской области остались без электричества и водоснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, свет и вода пропали в крупнейших городах региона — Белгороде, Старом Осколе, Волоконовке и Шебекино.

Пресс-служба компании «Белгородэнерго» сообщила, что из-за «внешнего воздействия» в регионе наблюдаются «временные перерывы подачи электроэнергии потребителям». Специалисты приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, а социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников, отметили в компании.

Утром 1 июля «Белоблводоканал» информировал, что водоснабжение не работает в некоторых населенных пунктах Белгородской области из-за аварийного отключения электричества. В ближайшие часы ожидается восстановление подачи воды, однако давление в системе будет снижено. Водоканал попросил граждан минимизировать потребление воды до стабилизации ситуации.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.