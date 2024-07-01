Маск отреагировал на беспорядки во Франции одним символом

Американский миллиардер Илон Маск высказал свои мысли относительно беспорядков во Франции, которые начались после объявления первых результатов парламентских выборов. Этим он поделился в социальной сети Х.

Он выразил свои реакции в ответ на публикацию Коллина Рагга, совладельца консервативного новостного портала Trending Politics, о демонстрациях и «хаосе», связанных с победой правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» в первом туре выборов.

Маск отреагировал на происходящее в стране одним восклицательным знаком.

В воскресенье, 30 июня, стало известно, что партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов во французский парламент. По информации, партия может получить от 240 до 270 мест в парламенте, что обеспечит ей относительное большинство.

После этого в Париже начались масштабные митинги сторонников левых сил. Аналогичные демонстрации прошли также в других городах страны, включая Нант и Лион.

Позднее к парижскому митингу присоединились представители радикального движения black bloc. Они запускали фейерверки, разбивали витрины кафе и поджигали мусорные баки. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ.

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