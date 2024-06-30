Мигрант напал на двух женщин возле кафе в Петербурге

В Петербурге две женщины подверглись нападению 26-летнего иностранца. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 29 июня в Московском районе. Мужчина напал на двух женщин возле заведения на Звездной улице, а затем скрылся с места происшествия. Прочие детали и информация о его мотивах не раскрываются.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого и задержали его. Им оказался мужчина, приехавший в Россию из одного из государств Средней Азии. В ходе допроса мигрант дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в Татарстане агрессивный мужчина напал на мальчика из-за того, что тот обидел его сына. Мужчина сначала просил отпрыска ударить якобы обидевшего его ребенка, а затем сам схватил его за лицо и стал трясти.

Ранее полицейские поймали мигранта, который напал на ребенка на футбольном поле в Петербурге.