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Мошенники запугали томича и украли у него 500 тысяч рублей

В Томске мужчина перевел мошенникам взятые в кредит 500 тысяч рублей

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Shutterstock

В Томске мужчина взял кредиты и перевел деньги запугавшим его мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Росфинмониторинга.

По информации Telegram-канала, с россиянином по телефону связался неизвестный, который представился якобы сотрудником Росфинмониторинга. Незнакомец заявил, что мужчину подозревают в финансировании иностранного государства.

Аферист предложил мужчине избежать ответственности, выполняя его инструкции. Так томич оформил кредиты и в течение нескольких дней перевел все деньги на указанные мошенником счета. Общий ущерб составил 500 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств, когда понял, что его обманули. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте.

До этого пожилая россиянка связалась с телефонной целительницей и потеряла 400 тысяч рублей. Аферистка продала ей нож, который якобы исполняет желания, за 80 тысяч рублей.

Ранее мошенники начали продавать билеты на концерт Канье Уэста в Москве.

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