В Греции предъявили обвинения восьмерым казахстанцам в поджоге леса на острове

Прокуратура Греции предъявила обвинения восьмерым казахстанцам, которые находились на борту частной яхты, в соучастии в поджоге леса на острове Идра. Об этом пишет газета «Катимерини».

«Власти Греции обратились за помощью к Казахстану, поскольку арендаторы яхты покинули Грецию, не подвергнувшись допросу со стороны властей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пожарные обнаружили остатки фейерверков в бухте, где вспыхнул пожар.

Капитан и первый помощник яхты были задержаны, остальные члены экипажа были отпущены под залог с ограничениями. Начато предварительное расследование действий пожарных и портовых властей по делу о пожаре на Идре. По данным СМИ, причиной пожара стала сигнальная ракета или фейерверк, запущенные с яхты «Персефона».

До этого сообщалось, что турецкие провинции Чанаккале, Айдын и Измир охватили лесные пожары.

Ранее в Якутии начали применять искусственные осадки для тушения лесных пожаров.