В турецкой Анталье тушат лесной пожар в районе, где находятся отели

Лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, огонь тушат, в том числе с воздуха. Об этом сообщил в своем аккаунте X мэр города Мухиттин Бёджек.

По его словам, огнеборцы тушат пожар на суше и с воздуха.

В Анталье сейчас в среднем температура +37℃. Мэр отметил, что власти начеку из-за повышенного риска лесных пожаров в такую погоду.

До этого сообщалось, что турецкие провинции Чанаккале, Айдын и Измир охватили лесные пожары. Первый пожар начался в обед около деревни Караджадаг провинции Измир. Пожар начали почти сразу тушить, в том числе с воздуха. После этого еще одно возгорание возникло в районе курорта Чешме у деревни Гермиян. Министерство обороны Турции направило дополнительно пять вертолетов на помощь пожарным.

Позже прокуратура Греции предъявила обвинения восьмерым казахстанцам, которые находились на борту частной яхты, в соучастии в поджоге леса на острове Идра. По данным СМИ, причиной пожара стала сигнальная ракета или фейерверк, запущенные с яхты «Персефона». Пожарные обнаружили остатки фейерверков в бухте, где вспыхнул пожар.

Ранее в Якутии начали применять искусственные осадки для тушения лесных пожаров.